Более 700 пар в Москве заключили брак в зеркальную дату

В Москве в зеркальную дату 26 февраля 2026 года заключили брак более 700 пар. Об этом со ссылкой на начальника столичного управления ЗАГС Светлану Уханеву сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По ее словам, эта дата стала самой популярной с начала года.

«Сотрудники столичных загсов зарегистрировали брак влюбленной пары в одну из самых популярных "красивых" дат года, 26 февраля. Уникальная обстановка, а также заснеженная столица сделали эту церемонию по-настоящему сказочной», — рассказала Уханева.

Также в этот день состоялась уникальная церемония бракосочетания в «Саду благодарности врачам и врачебному делу», который расположен на территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

