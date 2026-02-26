"Мосбилет" подготовил афишу для культурных выходных в столице

Сервис "Мосбилет" собрал подборку культурных мероприятий, которые пройдут в выходные, 28 февраля и 1 марта. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

© портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Например, жители и гости города могут посетить экспозицию "Парк Горького. Начало". Там представлены архивные материалы об истории создания парка.

28 февраля в 12:00 в парке "Зарядье" пройдет историческая экскурсия. Участникам расскажут о районе Зарядье и его роли в развитии города.

Кроме того, 28 февраля и 1 марта с 11:00 до 19:00 можно посетить выставку "Дива и диковины петровской Москвы" в Музее истории Лефортово. Она приурочена к 300-летию со дня смерти Петра Великого. В 6 разделах представлены старинные предметы, фотографии и гравюры.

1 марта в 12:00 желающие смогут узнать о доме-коммуне. Участникам расскажут об истории авангардного стиля, формировании коммунального быта, а также о том, почему дом Ивана Николаева можно назвать феноменом архитектурной мысли.

В предстоящие выходные в столице будут проходить разные спектакли. Например, 28 февраля в 17:00 Театр на Бронной приглашает зрителей посмотреть музыкальную сказку "Лукич" на сцене "Мельников". Увидеть яркую постановку можно всей семьей.

28 февраля в 18:00 будет показан спектакль "Упырь. История одного происшествия", основанный на повести Алексея Толстого. Режиссером-постановщиком мистической истории стала Ксения Роменкова.

1 марта в 19:00 можно увидеть постановку "Маленькие супружеские преступления" по пьесе Эрик-Эмманюэля Шмитта. Режиссер-постановщик Владимир Герасимов сделал историю потери памяти напряженным расследованием отношений.

28 февраля в 19:00 в концертном зале "Зарядье" пройдет программа в честь 6-летия одного из самых больших органов в столице. Перед зрителями выступят Александр Новоселов, Лада Лабзина и Сергей Черепанов. Посетители услышат сочинения Ференца Листа, основной станет Фантазия и фуга на тему В-А-С-Н.

В этот же день в 20:00 можно посетить музыкально-театральное мероприятие "Ермоловский + джаз", которое пройдет на Новой сцене Театра Ермоловой. Там выступят джазовые музыканты.

1 марта в 13:00 интерактивный концерт "Золотая эра джаза" из цикла "Джаз – детям" пройдет в Московском международном доме музыки. Юным слушателям представят как популярные, так и редкие композиции 1920-1950-х годов. Также посетители узнают о технике игры музыкантов и об истории популярных ансамблей.

Всей семьей можно посетить Центр восстановления и адаптации птиц в парке "Сокольники". Там реабилитируют пострадавших в природе птиц, в том числе редких. Для них есть особые вольеры и разлеточный купол.

Программа по сочинению сказок подготовлена в усадьбе Кусково для дошкольников и младшеклассников. 28 февраля в 12:00 детям покажут самое необычное помещение усадьбы – грот. После этого им будет предложено придумать историю, вдохновившись его интерьерами. Также ребята посмотрят мультфильмы и узнают о способе написания сказок.

Выставка "Русская игрушка. Символ. Образ. Традиция" будет открыта в подземном музее парка "Зарядье". Там посетители увидят, как со временем менялись русские игрушки. Экспозиция показывает и матрешек, и кукол-неваляшек.

Ранее стало известно, что библиотеки и культурные центры Москвы в 2025 году приняли 13,3 миллиона человек. Всего в минувшем году учреждения провели больше 64 тысяч мероприятий.

Например, 12 тысяч горожан смогли посетить летнюю библиотеку в музее-заповеднике "Коломенское" – там можно было почитать в уютной обстановке с видом на Москву-реку, а также принять участие в презентации книг и мастер-классах по актерскому мастерству.