Москвичи отказались выходить на улицу

Москвичи признались, что февральская погода отбила у них желание выходить из дома. Об этом сообщил «Москвич mag» со ссылкой на опрос компании Dars.

Холод, снег и пасмурная погода привели к тому, что 92 процента перехотели покидать квартиры. При этом в декабре и январе почти 90 процентов опрошенных регулярно планировали зимний досуг.

В феврале же большинство жителей столицы решили выходить из дома только на работу и для неотложных дел. 78 процентов москвичей признались, что стали реже покидать дом без необходимости, а около 70 процентов начали проводить дома почти вдвое больше времени, чем в начале зимы.

В феврале 87 процентов москвичей отметили снижение энергии и мотивации. Более 60 процентов стали реже появляться в театрах, на выставках, в торговых центрах и ресторанах.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что весной московский регион ожидает активное половодье на фоне рекордного количества снега в феврале.