Жителям Москвы и Подмосковья грозит опасное половодье, так как объем талой воды в столице будет эквивалентен двум тысячам олимпийских бассейнов. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее синоптики сообщили, что высота сугробов в Москве превысила климатическую норму почти вдвое, побив шестидесятилетний рекорд. В частности, к 21 февраля в центре Москвы, на Балчуге, высота снежного покрова составила 78 см, а в подмосковной Кашире — 83 см.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, к 26 февраля сугробы в столице «достигли своего пика». На ВДНХ фиксировано 72 см снега в Балчуге — 83 см, а у МГУ — 86 см. И ожидается, что с 27 февраля эта снежная масса «начнет медленно таять».

«Учитывая небывалую высоту снежного покрова, площадь столицы и осеннюю переувлажненность земли (в октябре и ноябре осадков в Москве выпало на 25-43% больше нормы) можно предположить, что такое колоссальное количество снега — в переводе на воду — соответствует примерно пяти миллионам кубических метров», — пояснил метеоролог.

Таким образом, на улицах Москвы будет эквивалент двух тысяч олимпийских бассейнов или 700 футбольных полей, залитых водой на 1 метр, или более 70 лет непрерывного приема душа (10 литров в минуту).

«При таком обильном снеготаянии жителей столичного региона, Центральной России и сопредельных регионов ждет бурное «пробуждение» водоемов и, как следствие, активное и опасное весеннее половодье», — констатировал Евгений Тишковец.

Он предупредил, что вероятен выход рек из берегов и подтоплением низменностей, домов, дорог и хозяйственных построек.