Москву накроет ледяной дождь

В конце рабочей недели москвичей накроет ледяной дождь. Своим прогнозом с изданием RT поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ледяной дождь ожидается в столице в пятницу, 27 февраля. В выходные, 28 февраля-1 марта, дождь будет сопровождаться мокрым снегом.

Погода в предстоящие выходные по своему характеру будет оттепельной. Столбики термометров в ближайшие дни будут держаться в пределах плюс 1-3 градусов днем и не опустятся ниже нуля в ночные часы. Потепление продолжится и в первых числах марта, однако уже вскоре сменится очередной волной холодов. В течение месяца в Москву вновь вернутся морозы до минус 10 градусов, предупредил Шувалов.

Несмотря на приближающееся начало марта настоящая весна наступит в Москве значительно позже. О приходе метеорологической весны можно говорить только, когда среднесуточная температура станет устойчиво положительной. По расчетам специалистов, это произойдет лишь во второй половине марта.