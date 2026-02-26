В жилом доме в районе Южное Бутово произвели замену всего лифтового оборудования

В рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда в Москве проходит замена лифтового оборудования в жилых домах. Согласно столичному стандарту по истечении 25-летнего срока подъемники подлежат замене. Так, завершены работы по замене всех пассажирских лифтов в жилом доме в районе Южное Бутово.

Речь идет о здании, расположенном по адресу: ул. Бартеневская, д. 49. На объекте установили современные лифты Щербинского лифтостроительного завода. Характеристики новых лифтов на объекте следующие: скорость 1 м/с, а грузоподъемность — 400 и 630 кг.

В четырнадцатиэтажном жилом доме 5 подъездов с одним грузовым и одном пассажирским лифтом в каждом. Мастера обновили все 10 подъемников в рамках программы капитального ремонта. Четырнадцатиэтажный жилой дом был возведен в 2000 году по проекту типовой серии. Здание простой формы в плане без декоративных элементов.

Новые лифты оснащены инфракрасной завесой, датчики которой не дают дверям закрыться в случае нахождения препятствия в дверном проеме. Кабины останавливаются четко вровень с полом, что позволяет избежать падений и травм. Стены кабин покрашены специальной антивандальной краской. Если лифтовая кабина внезапно останавливается, — включается аварийное освещение, а также пассажир всегда может выйти на связь с диспетчером.

Кнопки с номерами этажей имеют увеличенный размер, подсветку и шрифт Брайля. Во всех лифтах установлен TFT-дисплей, зеркало и поручень на задней или боковой стене.