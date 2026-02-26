Дачу Левенсона в Ново-Переделкине готовят к реставрации

Специалисты уже приступили к научно-исследовательским работам, результаты которых станут основой будущего проекта по реставрации единственного сохранившегося деревянного здания, созданного известным русским архитектором.

© Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Дачу А.А. Левенсона — объект культурного наследия федерального значения — готовят к реставрации. Историческое здание построено в 1900-е годы по проекту архитектора Федора Шехтеля и находится по адресу: Чоботовский проезд, дом 4, строение 1.

«Дача Левенсона — единственное сохранившееся деревянное здание знакового для Москвы зодчего Федора Шехтеля. В нем получила свое развитие национально-романтическая ветвь модерна в русской архитектуре. Орнаментальные вставки в домике выполнены самим архитектором. Еще одно украшение исторического здания — шатер, увенчанный шпилем с флюгером в виде мифологической птицы сирин. Сейчас начался важный этап подготовки памятника архитектуры к реставрации. Специалисты приступили к научно-исследовательским работам, результаты которых станут основой будущего проекта реставрации», — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия (Мосгорнаследие) Алексей Емельянов.

После окончания научно-исследовательских работ правообладателю здания предстоит разработать и согласовать проект реставрации с Департаментом культурного наследия города Москвы. Как только будет получено разрешение, специалисты смогут приступить к работам по сохранению здания.

Все этапы реставрации пройдут под контролем Мосгорнаследия, затем в здании планируется разместить музей Ф.О. Шехтеля.

Дача А.А. Левенсона

В конце XIX века известный книгоиздатель Александр Левенсон предложил Федору Шехтелю выполнить проект его дачи. В то время Шехтель пытался найти свой русский стиль в архитектуре. В 1901 году на Международной выставке в Глазго архитектор соорудил несколько теремков-павильонов, напоминающих проект в Переделкине.

Федор Шехтель хотел привлечь к работе над росписью дома издателя своего земляка живописца Виктора Борисова-Мусатова, однако возможности пригласить тяжело больного художника не было.

Здание построили на возвышенности — среди зелени над рекой. Деревянная одноэтажная дача с мансардой располагается в глубине участка. Ее украшают выступы ризалитов, открытые крыльца-террасы и щипцы — так называется верхняя часть стены здания, ограниченная двумя скатами крыши и не отделенная от остальной плоскости стены карнизом (выступ, разделяющий этажи на фасаде здания). Фасады выделены деревянными брусьями. На мансардном этаже расположены тройные арочные окна, объединенные фигурным архивольтом и украшенные щипцом. Вход в здание отмечен двухъярусной башенкой (лестничный блок) с шатром, увенчанным шпилем с флюгером в виде птицы сирин в круге.

После революции до 1980-х годов на даче жили по 8–12 семей. В годы перестройки дом пустовал и нуждался в реставрации, которую выполнили в 1994–1997 годах. После обновления здание использовалось как резиденция посла Сирии.