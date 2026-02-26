Синоптик оценил вероятность аномально жаркого лета в Москве

Вероятность жаркого лета в Москве составляет 40 процентов.

Так оценил погодные перспективы столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Москвой 24.

«Опираясь на фактические данные, я бы оценил вероятность так: 40 процентов – жаркое лето, 30 процентов – нормальное лето, 30 процентов – чуть прохладнее нормы», – сообщил специалист.

Синоптик уточнил, что общий тренд на потепление продолжается, но «до Майами нам пока далеко».

При этом, добавил Шувалов, предстоящее лето в Москве не обязательно должно быть аномально жарким, так как «долгосрочные прогнозы – вещь крайне неопределенная и носит только вероятностный характер».

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что высота снежного покрова на ВДНХ достигла 73 см, а в центре города — 85. Таким образом, по ее данным, был побит рекорд 16-летней давности.