Более двух тысяч дворов отремонтируют в Москве в 2026 году

Более двух тысяч дворов отремонтируют в Москве в этом году. Об этом в четверг, 26 февраля, рассказали в пресс-службе городского хозяйства столицы.

— Проекты разрабатывались с учетом предложений и пожеланий горожан, в планы этого года включены свыше двух тысяч дворовых территорий. В рамках работ обновим асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, на заключительном этапе проведем озеленение, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Специалисты поменяют или установят малые архитектурные формы с учетом мнения жителей. При наличии необходимого пространства разместят качели и беседки, приведут в порядок детские и спортивные площадки, модернизируют системы освещения и выделят место для выгула домашних питомцев.

— Все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в надлежащее состояние с оборудованием их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественным освещением, благоустройством территорий, — передает Telegram-канал Городского хозяйства.

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году выполнят капитальный ремонт около 1,8 тысячи жилых домов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.