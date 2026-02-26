«Мосбилет» подготовил культурную программу на 28 февраля и 1 марта

В ближайшие выходные сервис «Мосбилет» представляет подборку культурных мероприятий для жителей столицы. В афише Москвы собраны исторические экскурсии, театральные постановки и музыкальные вечера. Они пройдут на разных площадках по всему городу.

© Вечерняя Москва

Музей Парка Горького приглашает в выходные изучить экспозицию «Парк Горького. Начало». С помощью архивных материалов гости узнают историю создания и развития главного парка страны.

28 февраля в 12:00 состоится историческая экскурсия по парку «Зарядье». Участники смогут погрузиться в историю древнейшего района Москвы — Зарядья, сыгравшего важную роль в развитии города, и познакомиться с архитектурными памятниками разных эпох.

В Музее истории Лефортово на выставке «Дива и диковины петровской Москвы», приуроченной к 300-летию со дня смерти Петра Великого, посетители увидят предметы старины, гравюры, фотографии из фондов Музея Москвы. 28 февраля и 1 марта с 11:00 до 19:00 гостей ждет экспозиция из шести разделов, посвященных важным направлениям петровских реформ.

1 марта в 12:00 горожан приглашают открыть для себя дом-коммуну — шедевр конструктивистской архитектуры советской эпохи. Участники погрузятся в историю авангардного стиля, узнают, как зарождалась идея коммунального быта и почему дом Ивана Николаева — феномен архитектурной мысли, передает сайт мэра Москвы.

В московском драматическом театре «Модерн» 1 марта также состоится открытая репетиция нового спектакля Юрия Грымова «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова. У зрителей есть редкая возможность подсмотреть, как рождается спектакль, как режиссер взаимодействует с актерами и техническими службами.