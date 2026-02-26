Более 1,1 тысячи экскурсий пройдет в рамках программы Мэра Москвы «Мой район»

Участники увидят Киностудию Горького, усадьбу Грачевка, Южный речной вокзал и многие другие достопримечательности столичных районов.

В 2022 году в столице впервые провели серию экскурсий в рамках программы Мэра Москвы «Мой район». С тех пор для горожан и туристов организовали около 1,6 тысячи бесплатных обзорных прогулок. В новом сезоне, который начинается в марте, их приглашают пройтись по 160 маршрутам. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Популярность районных экскурсий ежегодно растет. За все время их участниками стали почти 100 тысяч человек», — рассказала Наталья Сергунина.

До конца 2026 года цикл экскурсий объединит свыше 1,1 тысячи познавательных прогулок. С марта по май они традиционно будут проходить по популярным маршрутам прошлых лет. Например, в районе Ростокино горожанам предложат увидеть Киностудию Горького, в Ховрине — усадьбу Грачевка, а в Свиблове — заглянуть в парк «Яуза».

Новые экскурсии начнут проводить в июне. На одной из них расскажут о культурном центре «Москвич» и сквере имени 200-летия А.С. Пушкина в районе Текстильщики.

Другой маршрут посвятят району Нагатинский Затон. Участники прогуляются по набережной обновленного в 2023 году Южного речного вокзала, а также по ландшафтному парку и кленовой аллее.

Цикл экскурсий подготовлен при поддержке проекта «Гуляем по Москве». Узнать расписание и зарегистрироваться можно онлайн.

Программа Мэра Москвы «Мой район» предполагает создание комфортных условий для жизни во всех районах столицы: от удобных дворов и парков до современных инфраструктурных объектов в пешей доступности от места проживания.