Собянин рассказал о планах развития железнодорожного транспорта в Москве

Сегодня сеть из четырех Московских центральных диаметров протянулась на 303 километра и включает 138 станций, среди которых 55 — московские городские вокзалы.

В 2025-м была проделана большая работа по развитию железнодорожного транспорта. Она продолжится и в текущем году. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

Рекордный год

В ноябре 2025 года исполнилось шесть лет с момента запуска первых двух Московских центральных диаметров (МЦД). Сегодня сеть из четырех МЦД протянулась на 303 километра и включает 138 станций, среди которых 55 — московские городские вокзалы (всего на МЦД, Московском центральном кольце, а также Ярославском и Павелецком направлениях насчитывается 88 московских городских вокзалов). С момента открытия на Московских центральных диаметрах совершено свыше 1,6 миллиарда поездок. Интервал движения поездов составляет от пяти до семи минут в часы пик.

В прошлом году был установлен новый рекорд — в будний день по МЦД совершили 1,6 миллиона поездок. Их пассажиропоток постоянно растет — с 2019 года он увеличился на 34 процента. Средняя продолжительность поездки по МЦД составляет 36 минут. Это еще раз доказывает, что МЦД становятся все более востребованными как для поездок между Москвой и Подмосковьем, так и внутри двух субъектов. Принципы движения на МЦД такие же, как и в Московском метрополитене.

В 2025 году завершено полное обновление подвижного состава МЦД. Поезда современного поколения заменили устаревшие составы на МЦД-3 и МЦД-4. На МЦД-1 и МЦД-2 подвижной состав был обновлен в первый год их работы в 2020-м. Всего начиная с 2014 года в парк поступило порядка 400 современных электричек. Таких темпов обновления парка поездов пригородных перевозок не достигали ни в одном мегаполисе мира.

«Закончили обновление подвижного состава МЦД. Средний возраст вагонов снизился в пять раз, а доля новых поездов выросла в 20 раз. Таких темпов обновления парка пригородных поездов никогда не было ни в одном мегаполисе мира», — написал Мэр Москвы.

Источник: канал Сергея Собянина в мессенджере MAX

Кроме того, в 2025 году началось обновление поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД). Это самое загруженное направление Центрального транспортного узла — в рабочий день здесь совершается более 300 тысяч поездок, поэтому обновление подвижного состава и увеличение провозной способности напрямую влияют на комфорт, привлекательность и безопасность поездок.

Всего в 2025 году для пригородных перевозок было закуплено 46 новых поездов, 20 из них — для Ярославского направления.

Создание московских городских вокзалов

В 2025 году завершилось строительство и реконструкция нескольких московских городских вокзалов (МГВ). В их числе:

— МГВ Щербинка второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), который был открыт в январе 2025 года;

— МГВ Курская МЦД-2 и МЦД-4 (вторая платформа и тоннель открыты осенью 2025 года) с новым центром управления эксплуатацией и запуском цифровой системы управления пригородного комплекса РЖД;

— МГВ Петровско-Разумовская МЦД-1 (первая платформа и конкорс открыты 26 декабря 2025 года).

Работы по созданию московских городских вокзалов ведутся соответствии с планом-графиком развития инфраструктуры Центрального транспортного узла, утвержденным Мэром Москвы Сергеем Собяниным и генеральным директором и председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.

В 2026 году продолжаются работы по строительству и реконструкции следующих московских городских вокзалов:

— МГВ Москва-Сити МЦД-1 и МЦД-4 (три платформы, северный вестибюль, интеграция южного вестибюля с МЦД-4);

— МГВ Серп и Молот МЦД-2 и МЦД-4 (платформы и конкорс, интегрированный с метро);

— МГВ Железнодорожная МЦД-4 (третья и четвертая платформы, северный вестибюль, транзитная галерея со сходами на платформы);

— МГВ Беговая МЦД-1 и МЦД-4 (три платформы и вестибюль, интегрированный с метро);

— МГВ Царицыно МЦД-2 (вестибюль, интегрированный с метро).

В 2026 году планируется завершить комплексное обновление Ленинградского вокзала.

Помимо этого, Правительство Москвы поддержит проекты комплексной модернизации 10 московских станций Ярославского и Павелецкого направлений Московской железной дороги (МЖД), реализуемые АО «Центральная ППК».

В программу работ, рассчитанную на 2026–2027 годы, вошли:

— четыре станции Ярославского направления МЖД: Маленковская, Яуза, Лосиноостровская и Лось;

— шесть станций Павелецкого направления МЖД: Бирюлево-Товарная, Чертаново, Варшавская, Нагатинская, Тульская и Дербеневская.

Станции реконструируют в соответствии со стандартами московского транспорта и станут намного комфортнее для пассажиров. В результате будет улучшено транспортное обслуживание свыше миллиона жителей прилегающих районов.

Кроме того, продолжается обновление подвижного состава на Ярославском направлении МЖД, в 2026 году закупят 11 новых составов.