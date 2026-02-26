На рынках «Москва — на волне» началась акция на морепродукты к Великому посту

До 11 апреля на рыбных рынках «Москва — на волне» действует специальное предложение для посетителей. На ряд товаров по случаю Великого поста установлена скидка 10 процентов — их можно найти по тематическому ценнику. Акция поможет разнообразить рацион во время поста, а также позволит посетителям познакомиться с широким ассортиментом морепродуктов.

Существует мнение, что во время Великого поста рацион должен быть ограничен исключительно крупами и овощами. Необходимо отказаться от пищи животного происхождения: мяса, рыбы, молока, сливочного масла и яиц. Это касается как употребления продуктов в чистом виде, так и их присутствия в составе блюд. Однако некоторые морепродукты являются бескровными организмами, и их употребление допускается во время поста. Они позволяют разнообразить рацион, добавив в него ценные источники белка и микроэлементов.

В период действия акции посетители рынков смогут сделать это еще и с выгодой. Рыбные рынки «Москва — на волне» предлагают в основном продукцию из северных морей и с Дальнего Востока, сохранившую свежесть и натуральный вкус.

Так, со скидкой можно прибрести креветки. Для покупателей доступны северная, магаданская и мурманская креветка в варено-мороженом виде. Любители пикантных вкусов оценят вяленую креветку, которую можно использовать и как снек, и как дополнение к салатам. Для тех, кто предпочитает блюда быстрого приготовления, предлагают креветки на шпажке, предварительно выдержанные в насыщенных маринадах, их нужно лишь обжарить до румяной корочки, передает сайт мэра Москвы.

В Москве увеличился интерес покупателей к рыбной продукции свежего улова. Так, заметный рост спроса пришелся на красную икру и чавычу, которую называют королевой лососевых. При этом кальмары и раки стали менее востребованными, так как у горожан они чаще ассоциируются с летним сезоном.