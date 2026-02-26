Благоустройство провели в районе будущей станции «Достоевская» в центре Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы второго этапа благоустройства территорий в районе будущей станции метро «Достоевская» Кольцевой линии в Центральном округе столицы. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

© Вечерняя Москва

— Главной задачей было создание удобных пешеходных маршрутов в районе будущей станции, возле которой находятся значимые городские объекты: Театр Российской армии, Центральный музей Вооруженных сил РФ, Екатерининский и Фестивальный парки, — отметил Петр Бирюков. — В зону работ вошли Олимпийский проспект, улицы Дурова, Большая Екатерининская, Самарская и Селезневская, переулки Лаврский, 1-й Троицкий и Орловский.

Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью 22 километра, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили 425 метров ливневки.

— В рамках проекта оптимизировали геометрию улиц, частично расширив пешеходную зону. На тротуарах и проезжей части обновили асфальтовое покрытие общей площадью 143,6 тысячи квадратных метров, заменили 12 светофоров, организовали парковки для машин и велосипедов, — рассказал Петр Бирюков. — Для комфорта и безопасности пешеходов установили свыше 300 фонарей с энергосберегающими светильниками, нерегулируемые переходы оснастили опорами контрастного освещения. В районе будущей станции смонтировали 12 современных остановочных павильонов с зарядными слотами.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение — обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающих к станции улицах привели в порядок существующий газон и разбили новый — общей площадью 23,4 тысячи квадратных метров.

Ранее в рамках первого этапа благоустройства территорий в районе будущей станции Кольцевой линии метро «Достоевская» обновили улицы Образцова, Октябрьскую, Советской Армии, Достоевского, переулки Институтский и Лазаревский.

В центре Москвы началось строительство пешеходного моста на Болотной набережной. В комплексе городского хозяйства сообщили, что основные работы будут вестись с воды — со специальной насыпи, благодаря чему проезжая часть набережной останется открытой для движения транспорта.