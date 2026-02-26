Собянин: Открыт прямой выезд на трассу «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе»

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max объявил об открытии прямого выезда на трассу «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе» от электродепо «Столбово» и новых жилых кварталов.

«Открыли прямой выезд на трассу «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе» от электродепо «Столбово» и новых жилых кварталов. Благодаря строительству дороги жители Коммунарки смогут намного быстрее попадать на крупнейшую магистраль ТиНАО. А подъезд транспорта для обслуживания электродепо «Столбово» будет удобным и беспрепятственным», – говорится в сообщении.

В рамках проекта возвели Проектируемый проезд №7551, круговую развязку, подъездную дорогу к электродепо, автостоянку; оборудовали съезды с Проектируемого проезда №7551 к ЖК; продлили районный автобусный маршрут №983 к ЖК; проложили больше 10 км инженерных коммуникаций; организовали тротуары, светофоры и остановочные пункты.