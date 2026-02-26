В Москве открыт набор на новый поток программы «Венчурная академия»

За пять лет обучение прошли более тысячи начинающих и опытных инвесторов, а общее количество заявок на участие превысило 4,7 тысячи.

В феврале начался отбор на 12-й поток «Венчурной академии» — практико-ориентированной программы, реализация которой идет с 2021 года. Она направлена на развитие профессиональных компетенций бизнес-ангелов и полезна предпринимателям, начинающим инвесторам и инвестиционным аналитикам, заинтересованным в развитии компетенций в сфере венчурного инвестирования и анализа проектов. Стратегическим партнером программы выступает Московский венчурный фонд, обеспечивающий методологическую основу и привлекающий ведущих практиков рынка.

«Развитие венчурного инвестирования — один из ключевых факторов роста технологической экономики. “Венчурная академия” помогает формировать в Москве и регионах профессиональное сообщество инвесторов, готовых работать со сложными технологическими проектами и поддерживать перспективные стартапы на ранних стадиях. Мы видим, что программа дает реальные результаты. За пять лет обучение прошли более тысячи начинающих и опытных инвесторов, а общее количество заявок на участие превысило 4,7 тысячи. За все время существования проекта выпускники уже инвестировали в 70 технологических стартапов более 550 миллионов рублей», — рассказала Кристина Кострома, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Обучение в рамках программы «Венчурная академия» включает два этапа. Теоретический модуль можно пройти на платформе Московского инновационного кластера i.moscow. В нем представлены видеоуроки по инвестиционным инструментам, моделям вложений, регулированию венчурного рынка и оценке стартапов. Практический модуль — это работа с ведущими экспертами венчурного рынка России: серийными инвесторами, представителями фондов, банков и институтов развития. Они обучают участников отбирать проекты, проводить инвестиционный анализ, использовать метрики портфельных компаний, проверять финансовые и бизнес-модели на реальных кейсах.

Истории успеха

В столице завершилось уже 11 потоков «Венчурной академии». На участие в последнем из них поступило около 400 заявок, а практический модуль прошли свыше 100 начинающих инвесторов и аналитиков. В финале лучшие слушатели программы представили и успешно защитили перед экспертной комиссией аналитические заключения по инновационным стартапам, в которых проанализировали инвестиционную привлекательность проекта, а также представили инвестиционный тезис с обоснованием наиболее интересных отраслей для вложения средств.

Ключевым нововведением программы 2025 года стала возможность пройти стажировку с перспективой дальнейшего трудоустройства в Московском венчурном фонде, компаниях «Френдли Виси», «Брейнбокс Виси» и у других ведущих игроков венчурного рынка.

В числе значимых результатов — успешные инвестиционные истории, объединяющие усилия выпускников «Венчурной академии» и Московского венчурного фонда. В 2024 году в рамках учебной сделки участники программы совместно вложили 8,5 миллиона рублей в проект «Даркстор у дома» — сеть мини-складов с экспресс-доставкой и инфраструктурой для управления ими. Сегодня компания входит в портфель Московского венчурного фонда и масштабируется с помощью льготного займа. Это наглядный пример бесшовной поддержки технологического бизнеса в столице.

Один из выпускников программы благодаря полученным в рамках обучения знаниям инвестировал 180,5 миллиона рублей в четыре проекта участников Московского инновационного кластера в таких сферах, как сервис и услуги, информационные и финансовые технологии, а также ретейл.

В прошлом году за три потока «Венчурной академии» участники в рамках учебных сделок инвестировали почти 10 миллионов рублей в несколько перспективных компаний из сферы образования, онлайн-торговли и производства натуральных безалкогольных и функциональных напитков. Так, более 50 представителей программы совместно вложили 5,5 миллиона рублей в компанию «БЛОГЕРГОУ» — платформу для продвижения товаров через блогеров, ориентированную на сейлеров маркетплейсов.

Кроме того, с 2024 года «Венчурная академия» активно развивается в регионах. Совместно с региональными партнерами программа уже реализована в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке, Северо-Западном федеральном округе и в Поволжье. Расширение географии позволяет привлекать к обучению инвесторов из разных субъектов Федерации и формировать единое профессиональное сообщество, ориентированное на развитие технологического предпринимательства по всей стране.

Подать заявку на участие в 12-м потоке можно на платформе Московского инновационного кластера i.moscow.

Московский венчурный фонд объединяет экспертизу и лучшие практики венчурного рынка, чтобы создавать эффективные инструменты поддержки для технологического бизнеса. Фонд сопровождает предпринимателей на всех этапах развития — от запуска проекта до выхода на публичный рынок — и предоставляет финансовую поддержку. Сейчас доступны три основные программы: льготные целевые займы на развитие проектов, их масштабирование и подготовку к IPO. За все время работы фонд поддержал более 180 компаний на сумму два миллиарда рублей и помог привлечь свыше пяти миллиардов рублей инвестиций.

Московский инновационный кластер способствует созданию условий для реализации приоритетных направлений научно-технического развития в столице. Это разработка и внедрение инновационных технологий, обеспечение научно-технической и производственной кооперации, а также эффективное взаимодействие всех участников инновационной экосистемы столицы. В состав кластера входят организации из 87 регионов России. Разработчикам и высокотехнологичному бизнесу доступно более 50 городских цифровых сервисов и услуг. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.