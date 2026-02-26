Рекордные для зимы сугробы выросли до 84 см в Москве

Рекордные сугробы зимы выросли до 84 сантиметров в Москве в четверг, 26 февраля.

© m24.ru

Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На главной столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет рекордные для февраля и зимы за всю метеоисторию – 73 сантиметра (норма 38 сантиметров), в центре города, на Балчуге, – 81 сантиметр, в Тушине – 75 сантиметров, МГУ – 84 сантиметра", – написал синоптик в своем телеграм-канале.

В Москве во вторник, 24 февраля, начался сильный снегопад. Его пик пришелся на ночь среды, 25 февраля. За этот период в столице выпало около 25% месячной нормы осадков.

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве в непрерывном режиме. Организованы работы по погрузке и вывозу снежных масс. На территории Москвы и Подмосковья действует желтый уровень погодной опасности из-за возможного образования гололедицы на дорогах.