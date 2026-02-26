Фасады восьми домов с ризалитами отреставрировали в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы за 10 лет капитально отремонтировали восемь домов с полукруглыми ризалитами — редкими элементами в жилой столичной застройке.

Этот архитектурный прием позволяет выйти за границы привычной плоскости стены и придает фасаду динамику и объем.

Дугообразные выступы также значительно расширяют внутреннее пространство и наполняют его панорамным светом.

Одно из зданий с полукруглым ризалитом на дворовом фасаде находится по адресу: Карманицкий переулок, дом 3а, строение 1. Его возвели в 1901 году по индивидуальному проекту в стиле эклектики с элементами неоклассицизма и модерна. Тянутые пояса, раскрепованные межэтажные карнизы и цокольный выступ визуально делят здание на несколько частей.

Помимо этого, в рамках капитального ремонта специалисты привели в порядок цоколь, заменили входные группы, а также кровельное покрытие и обрешетку на крыше.

В 2025 году восстановили облик дома 18 на улице Воронцово Поле, угол дворового фасада которого выполнен в виде полукруглого ризалита. Четырехэтажное многоквартирное жилое здание сложной формы в плане построили 1889-м по индивидуальному проекту, а в 1932 году сделали надстройку. Два его корпуса соединены между собой небольшим переходом, к главному корпусу примыкает пара ризалитов полукруглой и квадратной формы, передает сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в последние годы городские специалисты отреставрировали свыше двух тысяч столичных памятников. Также количество защищенных государством и включенных в реестр памятников архитектуры возросло на тысячу объектов.