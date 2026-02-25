Население Москвы достигло 13,3 миллиона человек

Москва - экономическое сердце России, город-миллионник, превосходящий по числу жителей многие мировые столицы. Здесь живут 13,3 миллиона человек, сообщил в отчете перед Мосгордумой глава Управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области Леонид Калимуллин.

Последняя перепись населения, по его словам, проведенная в 2021 году, стала первой цифровой. Тогда в Москве проживало около 13 миллионов человек, но год от года жителей становится больше. При этом как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, столица остается одним из немногих регионов, где сохраняется положительная демографическая динамика и естественный прирост населения. На ее демографическую ситуацию влияют городские меры поддержке семей, уверена Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова: "Соцвыплаты и субсидии, компенсации по оплате садика, бесплатные парковки, бесплатный проезд на общественном транспорте и другие меры дают свои плоды". Только многодетных семей за последние 15 лет стало больше в 3,7 раза. Их свыше 240 тысяч и в них растет более 612 тысяч детей, уточнили в департаменте труда и соцзащиты Москвы.

Между тем социально-экономические показатели демонстрируют рост. Уровень зарегистрированной безработицы снизился до рекордных 0,2%, а в среднем по стране - до 0,4%.