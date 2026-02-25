25 февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании и реконструкции городских вокзалов и обновлении подвижного состава столичного электротранспорта.

© Вечерняя Москва

Московские власти продолжат совместную с «РЖД» работу по модернизации сети городских вокзалов.

— Продолжим создание и реконструкцию московских городских вокзалов «Москва-Сити», «Серп и Молот», «Железнодорожная», «Беговая», «Царицыно», ремонт Ленинградского вокзала, обновление подвижного состава на Ярославском направлении МЖД, — заявил Сергей Собянин.

Для Ярославского направления Московской железной дороги закупят 11 новых поездов. Среди других обновлений этого года — пуск еще 11 беспилотных трамваев. Благодаря этому их общее количество достигнет 15. В 2026 году планируется также полностью завершить обновление трамвайного парка: в столицу поступят 50 современных трамваев «Львенок-Москва».

Кроме того, в рамках развития сети Московских трамвайных диаметров откроют маршрут Т2, который свяжет станцию «Новогиреево» четвертого Московского центрального диаметра со станцией метро «Чертановская».

Продолжится и обновление парка электробусов.

— Получим свыше 400 электробусов, и доля экологичного транспорта на маршрутах Мосгортранса достигнет 45 процентов. Общее количество электробусов превысит 3,3 тысячи машин, — сообщил мэр.

Помимо этого, будет открыто свыше 50 новых автобусных маршрутов, связывающих Москву и Московскую область.