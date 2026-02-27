Москвичам пообещали аномальное начало весны

В первой половине марта температура воздуха в Москве будет сильно выше климатической нормы. Аномальное начало весны пообещал жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет РИА Новости.

«Первая половина марта действительно, скорее всего, будет существенно выше нормы. Потому что первое марта мы встретим с температурой на два-четыре градуса выше климатической нормы», — заявил синоптик.

Шувалов предположил, что такая погода задержится в столице как минимум всю первую декаду весны.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала, что сугробы в Москве исчезнут только в конце апреля. Однако ситуация во многом будет зависеть от скорости и качества уборки, подчеркнула метеоролог.

До этого синоптик рассказала, что мощных снегопадов в Москве на мартовские праздники ждать не стоит.