Синоптик рассказала о рекордной высоте снежного покрова в Москве

Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что высота снежного покрова в Москве превысила рекорд 16-летней давности и достигла официально 73 см.

«Это на 3 см больше прежнего рекорда, который был установлен в 2010 году», — заявила эксперт в беседе с RG.RU.

По прогнозу синоптика, в четверг, 26 февраля, осадков не ожидается, а к выходным температура воздуха может подняться до +2 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столичном регионе в конце февраля — начале марта.