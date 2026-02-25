Собянин объявил об открытии обновленного корпуса ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова

В столице после комплексной реконструкции открыли лечебно-диагностический корпус № 8 городской клинической больницы (ГКБ) № 1 имени Н.И. Пирогова. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

— В прошлом году отреставрировали, реконструировали ревматологический корпус. Сегодня запускаем госпитальный корпус. Впереди реконструкция еще трех корпусов. Самое главное — строительство нового, главного корпуса Первой градской, после чего это будет, по сути дела, новая, заново построенная, реконструированная клиника, — отметил глава города.

Комплексную реконструкцию корпуса № 8 завершили в декабре 2025 года. В пятиэтажном здании площадью четыре тысячи квадратных метров разместили 104 хирургические койки. Также предусмотрены кабинеты для врачей-хирургов, два кабинета УЗИ, процедурные и перевязочные.

— Комплексная реконструкция знаменитой Первой градской больницы — один из крупнейших проектов модернизации московского здравоохранения ближайших лет. Ведущее медучреждение столицы всегда славилось своими уникальными медицинскими возможностями и специалистами, — написал мэр Москвы в MAX.

Ранее Собянин рассказал, что в 2025 году в столице построили 13 новых медицинских объектов и реконструировали около 80. Так, в городе открылась Детская больница святого Владимира. Кроме того, был построен 6-й флагманский центр в ГКБ имени Буянова. Среди других новых учреждений — Центр быстрой амбулаторной хирургии в Морозовской больнице, Межокружной ревматологический центр в Первой Градской и сурдологический центр в НИКИ оториноларингологии имени Л. И. Свержевского.