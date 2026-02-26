«Зимний день московского спорта» в стиле ретро пройдет в «Лужниках»

28 февраля в олимпийском комплексе «Лужники» состоится «Зимний день московского спорта» в стиле ретро. Мероприятие станет заключительным спортивным событием зимнего сезона в столице.

Праздник начнется в 11:00. В это время на лыжно-биатлонную трассу выйдут участники ретрогонки. Москвичи и гости столицы смогут посоревноваться в двух категориях: в конкурсе на лучший костюм в стиле 1980–1990-х годов и на лучшее время прохождения дистанции. Гонка будет проходить в течение двух часов.

Также гости праздника смогут прокатиться на тюбинговой горке. Такое развлечение будет доступно москвичам в течение всего дня.

На катке «Южный полюс» с 14:30 до 17:30 пройдет ретрофестиваль на льду с массовым катанием под хиты 1960–1990-х, парадом костюмов и викторинами на знание советского спорта и русских сказок. А еще здесь состоится мастер-класс по фигурному катанию с серебряным призером Олимпийских игр по фигурному катанию, призером чемпионатов мира и Европы в парном катании Александром Энбертом.

Кроме того, на всей территории «Лужников» будут проходить и другие активности для всей семьи. Среди них — веселые старты, перетягивание каната, снежная эстафета с чугунками, мастер-класс по силовым видам спорта, хоккейному дриблингу с ретроклюшками, боулингу валенками, керлингу, волейболу на снегу, снежному дартсу и городкам.

А те, кто захочет отдохнуть, смогут угоститься чаем из настоящего самовара. Кроме того, в творческих мастерских с 13:00 до 18:00 пройдет серия мастер-классов для взрослых и детей по созданию свечей из вощины, ароматических саше и вязаных шапочек-брелоков. Также в течение дня на главной сцене состоятся шоу спортсменов. Участие в празднике бесплатное, на некоторые мероприятия понадобится предварительная регистрация.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Энберт, участник «Зимнего дня московского спорта», серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию, призер чемпионатов мира и Европы в парном катании: