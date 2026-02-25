В центре Москвы перекрыли движение

Ряд дорог в центре Москвы в среду, 25 февраля, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения столичных водителей предупредили в пресс-службе городского Дептранса в Telegram.

По информации ведомства, ограничение коснулось Садового кольца, включая участки на внешней стороне Садового кольца в районе Баррикадной улицы и в районе Новинского бульвара, дом 8, а также съезд на внутреннюю сторону Садового кольца в районе Смоленской улицы. Помимо этого, автомобилисты не могут проехать по Мантулинской улице по направлению к улице 1905 года, по съезду с Шмитовского проезда на улицу 1905 года и по съездам с Никитского бульвара на улицу Новый Арбат по направлению в Подмосковье. Движение временно закрыли и на Краснопресненской набережной, однако отмечается, что ограничение затронуло лишь участок дороги в районе парка «Красная Пресня» в направлении улицы 1905 года.

Накануне столичные водители из-за аналогичных ограничений не могли проехать по Большому Каменному мосту, а также по Краснопресненской набережной по направлению к Смоленской набережной.