Москву завалило снегом

В Москве за минувшие сутки выпало 23 процента месячной нормы снега. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец в Telegram-канале.

На опорной метеостанции столицы, ВДНХ, выпало 10 миллиметров осадков. В центре Москвы, на Балчуге, в осадкомер попало 11 миллиметров, или четверть нормы, в Тушине — 7 миллиметров.

В Подмосковье больше всего снега было зафиксировано на севере — в Талдоме (14 миллиметров). Ожидается, что в течение среды, 25 февраля, снегопад продолжится, но меньшей интенсивности — выпадет еще 2-4 миллиметра осадков.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила, что в пятницу, 27 февраля, и в предстоящие выходные в Москве ожидаются осадки в виде снега и дождя.