Водохранилища, обеспечивающие водой Москву, начали готовить к половодью

Специалисты Комплекса городского хозяйства начали готовить к половодью водохранилища, обеспечивающие водой столицу. Об этом в среду, 25 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Петр Бирюков.

© Вечерняя Москва

— Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем — Москворецко-Вазузской и Волжской, общая площадь водосборной территории составляет 50 тысяч квадратных километров. На ней сформировался снежный покров, высота которого практически в два раза превышает обычные для этого периода значения и местами достигает 60-70 сантиметров. Такая ситуация является штатной для сотрудников профильных подразделений АО «Мосводоканал», которые обслуживают водохранилища, но требует повышенного внимания, — отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что пополнение запасов водохранилищ возможно только за счет естественного притока, его основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков.

— С конца декабря каждые 10 дней гидрологи проводят снегомерные съемки для определения параметров снежного покрова и прогнозирования объема будущего талого стока. На сновании полученных данных из водохранилищ сейчас ведется сброс воды, что позволит в период половодья наполнить их до плановых отметок и исключить подтопление внепойменных территорий, — добавил Петр Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сформированные по итогам половодья запасы воды позволят обеспечить в полном объеме качественное водоснабжение столицы.

До этого в ведомстве предупредили, что жителям Москвы не следует выходить на лед в связи с тем, что лед на реках и водоемах становится хрупким из-за перепадов температуры.