Собянин: Завершена проходка двух тоннелей на Рублево-Архангельской линии метро
Завершено строительство двух тоннелей от станции «Рублево-Архангельское» до станции «Липовая Роща» Рублево-Архангельской линии метро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.
«Завершили строительство двух тоннелей на Рублево-Архангельской линии. Щиты «Натали» и «Виктория» прошли порядка 2,4 км каждый между станциями «Рублево-Архангельское» и «Липовая Роща». Наши специалисты справились с непростой инженерной задачей. Поезда пойдут под Москвой-рекой – именно поэтому так важно было сделать перегонные тоннели надежными», – написал Собянин.
Он рассказал, что станция «Липовая Роща» расположена вблизи пересечения МКАД и Новорижского шоссе на территории Красногорска – она станет третьей станцией метро на территории Московской области. Свое название станция получила по прилегающему к ней одноименному парку.
«Теперь строителям предстоит сосредоточиться на завершении проходки оставшихся тоннелей и строительстве станций. В этом году планируем закончить первый участок линии: от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». В следующем поезда пойдут до «Рублево-Архангельского» и «Новорижской». Новая ветка столичного метро длиной 27,6 км с 12 станциями пройдет от ММДЦ «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД и дальше в Красногорск. С нее будут пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую линии и БКЛ», – добавил Собянин.