Завершена проходка двух тоннелей на Рублево-Архангельской линии метро

Завершено строительство двух тоннелей от станции «Рублево-Архангельское» до станции «Липовая Роща» Рублево-Архангельской линии метро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Завершили строительство двух тоннелей на Рублево-Архангельской линии. Щиты «Натали» и «Виктория» прошли порядка 2,4 км каждый между станциями «Рублево-Архангельское» и «Липовая Роща». Наши специалисты справились с непростой инженерной задачей. Поезда пойдут под Москвой-рекой – именно поэтому так важно было сделать перегонные тоннели надежными», – написал Собянин.

Он рассказал, что станция «Липовая Роща» расположена вблизи пересечения МКАД и Новорижского шоссе на территории Красногорска – она станет третьей станцией метро на территории Московской области. Свое название станция получила по прилегающему к ней одноименному парку.