В московском метро выступят китайские музыканты. Послушать их можно в течение трех дней — с 26 по 28 февраля.

В программе — традиционная и современная китайская музыка, а также танцевальные, этнические и акробатические номера.

— Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» стал доброй традицией и важной частью культурного обмена. Уже второй год подряд в рамках фестиваля мы пустили тематический поезд на Арбатско-Покровской линии и подготовили культурную программу на площадках метро. Продолжаем создавать атмосферу праздника для пассажиров, — отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Площадки московского транспорта традиционно становятся частью культурной программы города, объединяя пассажиров и гостей столицы. А полюбившийся многим проект «Музыка в метро» на три дня даст возможность выступить зарубежным артистам.

Так, 26 февраля с 20 до 21 часа на станции «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии выступит ансамбль народной музыки Nair из Внутренней Монголии. 27 февраля в это же время на станции «Курская» Кольцевой линии можно увидеть выступления коллектива из Внутренней Монголии и танцевального коллектива из провинции Хэнань, который представит элементы ушу и традиционные музыкальные номера.

28 февраля с 10 до 11 часов там же выступят коллективы из провинции Чжэцзян. В программе — танец львов, акробатика, народные песни и театр марионеток.

Помимо этого, в столичном метро был запущен поезд в честь отмечаемого в эти дни Китайского Нового года. А на верхнем ярусе транспортного хаба «Деловой центр» открылась фотовыставка. Пассажиры столичного метро могут познакомиться с культурой Поднебесной в ходе бесплатной экспозиции.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Музей транспорта Москвы выпустил коллекцию тематических карт «Тройка». Их дизайн посвятили издательскому проекту музея — детской книге «Почему зебра переходит дорогу?». Их дают при покупке издания на Северном речном вокзале и в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ.

КСТАТИ

Метро привлекает гостей из Китая как достопримечательность — тематический поезд станет еще одним интересным пунктом туристической программы. Гости из Поднебесной чаще всего выбирают центральные станции.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Запущенный в честь Китайского Нового года на Арбатско-Покровской линии тематический состав будет курсировать до 28 марта включительно.