Высота сугробов в Москве превысила 80 сантиметров

В Москве высота сугробов достигла более 80 сантиметров. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На главной столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 73 сантиметра, в центре города, на Балчуге - 81 сантиметр, в Тушине – 75 сантиметров, МГУ – 84 сантиметра, написал синоптик в телеграм-канале. По его словам, для 25 февраля побит прежний рекорд, который держался с 1994 года. Тогда на ВДНХ было 65 сантиметров.

Тишковец подчеркнул, что это самый снежный московский февраль за всю метеоисторию.