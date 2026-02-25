В Москве введут оплату по биометрии в наземном городском транспорте

В 2026 году пассажиры московского наземного транспорта получат возможность оплачивать поездки с помощью биометрических данных.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил в своем телеграм-канале, что эта технология будет применяться и на всех остановочных пунктах Московских центральных диаметров.

Жители города все активнее отказываются от личных автомобилей в пользу общественного транспорта. В минувшем городу доля таких поездок в Москве выросла до 70%.

Если в 2010 году ежедневно на дорогах находилось порядка 3 млн автомобилей, то к 2025 году их количество сократилось до 2,79 млн.