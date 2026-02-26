Синоптик рассказал, когда в Москве начнется оттепель

В субботу, 28 февраля, в Москве начнётся оттепель, снежные сугробы постепенно начнут таять, рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Оттепель начнётся 28 февраля. И в первых числах марта можно ожидать, что всё начнёт потихоньку таять. В эти дни установится нулевая температура в ночные часы, положительная — +1…+3 °С — в дневные часы», — поделился он.

Ветер по-прежнему будет в пределах 2—7 м/c, западного направления, продолжил синоптик.

«В пятницу (27 февраля. — RT) ещё не исключён ледяной дождь. А в субботу и воскресенье (1 марта. — RT) локально может быть мокрый снег с дождём», — отметил он.

При этом собеседник допустил, что в Москве ещё не исключено возвращение десятиградусных морозов.

«В марте такое может быть. На горизонте пять — семь дней -10 °С пока не видно, но возвраты холодов в марте — это обычное явление», — подытожил он.

