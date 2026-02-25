Один микрорайон в Москве будет полностью управляться ИИ

Искусственный интеллект впервые в мире начнет управлять дорожным движением в жилом районе Москвы в 2026 году. Пилотный проект запустят в микрорайоне Тушино, одновременно доля умных светофоров в столице вырастет до 80%. Оплата проезда по биометрии станет доступна на всех МЦД и наземном транспорте. Продолжится развитие инфраструктуры: на Рублево-Архангельской линии метро откроются пять станций, а парк пополнят более 300 новых вагонов. Также в планах — тестирование беспилотных поездов и увеличение числа беспилотных трамваев.

О планах развития столичного транспорта в этом году рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, впервые в мире в жилом микрорайоне Тушино будет запущен пилотный проект по управлению дорожным движением с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, доля умных светофоров в городе увеличится до 80%.

Оплата проезда по биометрии станет доступна на всех станциях Московских центральных диаметров (МЦД) и в наземном городском транспорте. Заммэра Максим Ликсутов уточнил, что с момента запуска сервиса в октябре 2021 года им воспользовались 200 млн раз, а число пользователей превысило 710 тыс. человек, увеличившись вдвое за год.

В 2026 году продолжится развитие транспортной инфраструктуры. На Рублево-Архангельской линии метро откроются пять станций, включая новые «Звенигородскую, «Народное Ополчение и «Бульвар Генерала Карбышева. Будет закуплено 312 вагонов «Москва-2026, продолжится тестирование первого беспилотного поезда метро на Большой кольцевой линии. Количество беспилотных трамваев увеличится до 15, парк пополнят 50 трамваев «Львенок-Москва, что завершит его обновление.

Также Мосгортранс получит более 400 новых электробусов, между Москвой и областью запустят свыше 50 маршрутов наземного транспорта. На Москве-реке откроется четвертый регулярный маршрут «Лужники Киевский.

По итогам 2025 года доля поездок на городском транспорте выросла до 70%, при этом количество автомобилей на дорогах сократилось до 2,79 млн в сутки, несмотря на рост числа зарегистрированных машин на 60%.

Ранее в трех районах Москвы улучшилась транспортная доступность. Сергей Собянин открыл новый участок дороги на пересечении Южной рокады и Московского скоростного диаметра. В этом районе проживают более 300 тысяч человек.