Новый детский сад возведут в Южном Тушине в рамках КРТ

Детский сад на 350 мест появится в районе Южное Тушино на северо-западе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Развитие социальной инфраструктуры в шаговой доступности от жилых домов – важнейший фактор формирования комфортной городской среды. Изменения, внесенные в правила землепользования и застройки, позволят разместить детский сад на 350 мест на площади 1,12 гектара", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Он уточнил, что площадь здания составит около 6 тысяч квадратных метров. Его построят по адресу улица Фабрициуса, владение 31а. Новый детский сад должен создать 35 дополнительных рабочих мест.

Объект расположится в районе рядом с жилыми домами. Недалеко находится парк "Дубовая роща "Маяк".

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, здание возведут за счет внебюджетных средств. Там будут созданы все необходимые условия для воспитанников.

В детском саду будут большие и светлые группы, спортивные и игровые площадки. Также планируется благоустроить в установленных границах КРТ территорию площадью около 2 гектаров.

Тем временем стало известно, что детсад на 350 мест на улице Лаптева в Филимонковском районе ТиНАО, готов более чем на 70%. В здании завершены монолитные и кровельные работы, кладка стен и перегородок, остекление, а также черновая отделка помещений. Сейчас ведется чистовая отделка и устройство фасада.