Пик снегопада в Москве ожидается в ночь с 24 на 25 февраля

Снегопад, который накрыл столицу во вторник, 24 февраля достигнет максимальной интенсивности ночью. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным метеостанций, за день на ВДНХ выпали 3 миллиметра осадков, в Тушино – 2 миллиметра, на Балчуге – 4 миллиметра, в Новой Москве – 5 миллиметров. В Подмосковье больше всего осадков зафиксировано в Можайске и Серпухове – по 6 миллиметров. Ранее Тишковец прогнозировал, что снегопад возобновится также в субботу, 28 февраля.

Согласно прогнозам, снегопад продлится в Москве до четверга, 26 февраля. В связи с непогодой в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 00:00 25 февраля.

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно в условиях снегопада. Отмен рейсов и перенаправления самолетов на запасные аэродромы не было.