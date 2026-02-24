Автомобилистов призвали отказаться от поездок из-за снегопада

В среду, 25 февраля, Подмосковье накроет очередной снегопад, который усилится в четверг, 26 февраля. Помимо этого, в регион придет долгожданная оттепель, что в итоге приведет к образованию гололедицы на дорогах. Автомобилистам стоит сохранять особую бдительность при такой погоде или отказаться от поездок, рассказали в региональном Минтрансе изданию «Большая Балашиха».

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин подчеркнул, что во время снегопада видимость серьезно снижается, что неизменно становится причиной большого количества ДТП. Он призвал автомобилистов внимательно следить за ситуацией на дорогах и не превышать скорость.

Кроме того, Сибатулин обратился к пешеходам, напомнив им о важности светоотражающих элементов в одежде, которые позволят водителям заметить их в экстренный момент.

Ранее МЧС экстренно предупредило москвичей о надвигающемся опасном снегопаде. С 8 утра 24 февраля в столице ожидаются мощные осадки.