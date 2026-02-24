Комиссия МГД поддержала присвоение Ресину звания «Почетный гражданин Москвы»

Комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению поддержала проект постановления столичного парламента о присвоении звания «Почетный гражданин города Москвы» депутату Госдумы, Герою труда Российской Федерации Владимиру Ресину. Об этом сообщается на сайте Московской городской думы.

«Владимир Иосифович Ресин прошел путь от начальника участка до управляющего трестом в Главмосстрое, руководил крупнейшими строительными объединениями столицы. Под его руководством реализованы проекты, ставшие значимой частью архитектурного облика нашего города: храм Христа Спасителя, Государственный академический Большой театр России, Московский международный деловой центр «Москва-Сити», Государственная Третьяковская галерея, мемориальный комплекс на Поклонной горе. Также отмечу, что Владимир Иосифович – один из авторов Генерального плана развития Москвы», – сообщил в ходе заседания комиссии председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, слова которого приводятся в сообщении.

Он напомнил, что отдельного внимания заслуживает вклад Владимира Ресина в реализацию программы строительства православных храмов, в результате которой за 15 лет в столице было возведено более 150 новых храмовых комплексов.

«И сегодня Владимир Иосифович, будучи депутатом Государственной думы, доктором экономических наук, советником мэра Москвы и советником патриарха Московского и всея Руси, продолжает работать и передавать свой опыт молодому поколению», – добавил Шапошников.

Он уточнил, что Ресин удостоен звания Героя труда Российской Федерации, является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», дважды лауреатом Государственной премии Российской Федерации, имеет почетные звания «Заслуженный строитель РСФСР» и «Заслуженный инженер России».