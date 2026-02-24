В Москве подходит к концу не только календарная, но и климатическая зима - пик холодов остался позади, снегопады скоро тоже должны сойти на нет. Во всяком случае, таким прогнозом поделился синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"Время морозов закончилось. Ночные температуры на предстоящей неделе ожидаются в пределах -10… -12 градусов. Самые низкие показатели возможны в ночь на пятницу, 27 февраля, когда температура может опуститься до -17 градусов", - цитирует его aif.ru.

А в дневное время в конце февраля - начале марта в Москве и центральной полосе России в целом будет около нуля. Больших объемов осадков тоже не ожидается.

"Возможны смешанные осадки, местами даже дожди. Время зимы и серьезных снегопадов закончилось, если только какой-нибудь дикий циклон проскочит и принесет в марте снег. Неуклонно наступает весна", - считает синоптик.

При этом снег будет лежать до апреля: осадков выпало очень много, так что это быстро не растает.