Метеоролог рассказала о потеплении в Москве в первый день весны

Март в Москве начнется с потепления до +4°C. Об этом РИА Новости рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

В ночь на первый день весны ожидается -3°C…+2°C, а днем -1°C…+4°C, а также небольшие осадки.

По словам Паршиной, потепление будет связано с атлантическим циклоном, который придет с северо-запада.

Она добавила, что если циклон в дальнейшем пойдет с запада на восток, то в городе такая погода будет очень долго.

В случае, если циклон пойдет с северо-запада на юго-восток, то за собой он принесет более прохладную воздушную массу. По текущим прогнозам на 2 марта, температура «будет уверенно повышаться».

Метеоролог добавила, что потепление в первые дни весны также ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, а также в Карелии.

До этого главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что в столичном регионе ненадолго отступит холодная погода, однако закончится месяц снова с легкими морозами. При этом экстремальных холодов пока не ожидается, а оттепель наступит в марте – температура воздуха задержится на положительно аномальных значениях.