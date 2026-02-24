Собянин, Голикова и Любимова открыли новые павильоны киностудии имени Горького

Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и министр культуры РФ Ольга Любимова открыли новые съемочные павильоны на площадке киностудии имени Горького на севере столицы. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщило агентство городских новостей «Москва».

— Студия Горького получила свое второе рождение. Это действительно сегодня стала одна из лучших студий России. Количество действующих площадей студии увеличилось в 10 раз, — сказал глава города.

Голикова поблагодарила столичное правительство за создание уникальной площадки. По ее словам, российское кино демонстрирует хорошие показатели.

При этом Любимова назвала открытие новых съемочных павильонов большим событием.

— Мы видим, какое количество ярких разных проектов поддержано и по линии фонда кино, и по линии министерства культуры, и, безусловно, по линии института развития интернета. И очень важно в этот момент, чтобы у таких команд, у таких ярких проектов была достойная инфраструктура, — передает слова министра культуры агентство.

В сентябре прошлого года Собянин сообщил, что строители завершили второй этап реконструкции исторической площадки Киностудии имени Горького на улице Сергея Эйзенштейна. Он также посетил новые съемочные павильоны вместе с Ольгой Любимовой.