Новым директором Музея Маяковского назначена Марина Краснова

Заведующая научно-экспозиционным отделом государственного литературного музея «Дом И.С. Остроухова в Трубниках» Марина Краснова сообщила Агентству городских новостей «Москва» о своем назначении на пост директора Государственного музея Владимира Маяковского, она вступит в должность с 3 марта.

«Назначение на должность планируется с 3 марта», – рассказала Краснова.

В 2005 году она окончила факультет истории искусств РГГУ по специальности «Музеология». Более пяти лет работала в Государственном музее Владимира Маяковского. В 2013 году пришла в Государственный литературный музей на должность заведующей отделом научно-просветительской и методической работы. В 2017 году назначена заведующей экспозиционно-выставочным отделом ГМИРЛИ имени Владимира Даля. В 2019 году возглавила научно-экспозиционный отдел «Дом И.С. Остроухова в Трубниках».

С 2013 года основное здание Государственного музея Маяковского закрыто на капитальный ремонт.