Стало известно, когда в Москве закончится снегопад

Снегопад в Москве будет идти весь вторник, 24 февраля, и продлится с перерывами в среду, 25 февраля. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, снег от умеренного до сильного продлится до середины грядущей ночи. После он перейдет в категорию от умеренного до слабого. За все время может выпасть от 5 до 8 сантиметров свежего снега. Это несопоставимо со снегопадами 19 и 20 февраля — тогда на землю выпало от 20 до 25 сантиметров снега.

«Так что снег будет, но по интенсивности он будет заметно слабее, чем тот снегопад, который мы пережили 19-20 февраля. Закончится он в среду, а потом будет два-три дня стоять хорошая, спокойная погода, в это время ожидается рост давления», — подчеркнул Шувалов.

Москву накроет интенсивный снегопад

Руководитель прогностического центра добавил, что холода будут умеренные — от -4 до -9 градусов ночью и от -1 до -6 градусов днем. При снеге ожидается от -3 до -5 градусов.