Синоптик рассказала москвичам, какими будут первые дни марта

Первые пять дней марта в Москве ожидаются теплыми. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в выходные дни (28 февраля и 1 марта) в столице ожидается оттепель. В первый день весны воздух прогреется до плюс одного градуса.

«Есть надежда, что последующие дни температура воздуха не будет сильно опускаться. Хотя она не будет высокой, но все-таки она останется выше климатической нормы», — сказала Позднякова.

Как добавила специалист, есть вероятность, что первая пятидневка месяца будет с положительной аномалией температуры воздуха.

До этого глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что обычно снег в Москве и Подмосковье тает 15-20 апреля, однако можно ожидать, что в 2026 году это произойдет позже. По словам эксперта, при теплой весне даже рекордные сугробы растают в положенные сроки. Если же будет холодно, то снег в не растает до мая, предупредил он.