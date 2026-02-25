В Москве продлили желтый уровень опасности

На территории Москвы и Подмосковья продлили желтый уровень опасности — теперь предупреждение будет действовать до конца месяца.

Об этом в среду, 25 февраля, сообщили в Гидрометцентре РФ.

— В период до 21:00 по московскому времени субботы, 28 февраля, будет действовать желтый уровень, предупреждающий о потенциальной опасности погодных условий, это связано с возможным образованием гололедицы на дорогах, — добавили в сообщении.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в свою очередь, рассказал, что около 25 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки 24–25 февраля. Больше всего снега в Подмосковье наблюдается в Талдоме — 14 миллиметров.

Ранее Роскосмос опубликовал фото, на котором запечатлен циклон, ставший причиной нового снегопада в столице. Утром 24 февраля циклон, который навис над Центральной Россией, начал тормозить и терять активность.

На этой неделе в городе температурные значения будут колебаться в пределах климатической нормы.