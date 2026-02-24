Собянин рассказал, как используют роботов в московской медицине

Медицинские роботы в московских больницах помогают врачам успешно выполнять лечение, а пациентам – быстрее восстанавливаться. Об этом на своей странице в MAX рассказал Сергей Собянин.

По его словам, передовые технологии активно интегрируются в столичное здравоохранение. Роботы помогают сделать медицинскую помощь более комфортной и доступной для горожан.

Количество проведенных роботизированных операций в Москве выросло в 4 раза за последние 5 лет, отметил градоначальник. Сейчас в столице проводится до 4,6 тысячи подобных операций в год. В 2026 году планируется провести уже 5 тысяч роботизированных хирургических вмешательств.

Роботы в медучреждениях выполняют и другие функции, добавил мэр. Например, московские ученые разработали робота-курьера, который может перевозить до 800 пробирок за цикл, передавать медперсоналу аудиосообщения и ориентироваться по QR-кодам.

Ранее Собянин рассказал, что столица активно задействует роботов в промышленности, сельском хозяйстве, спасательных операциях и на других работах. Мэр подчеркнул, что разработка и производство роботов является одной из самых перспективных отраслей. Ее развитие во многом определит облик столичной промышленности в ближайшие десятилетия.