Москвичам назвали время прихода настоящей весны

По-настоящему весенняя погода в Москве наступит еще не скоро. Своим прогнозом с изданием RT поделилась главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Метеорологическая весна не приходит по календарю — говорить о ее наступлении можно только, когда среднесуточная температура станет устойчиво положительной. По расчетам синоптика, это произойдет лишь во второй половине марта.

В ближайшее время погода, уверена метеоролог, пойдет на лад. Снежный циклон, обрушивший на столицу снегопады, сменяется южным, на фоне чего начинает резко расти атмосферное давление. В четверг и пятницу, 26-27 февраля, осадки еще продолжатся, но будут небольшими. Ночью столбики термометров не опустятся ниже минус 8-10 градусов. 26-го числа дневная температура составит от минус 3 до минус 5 градусов, но в последующие дни воздух прогреется до минус 1-3 градусов.

В первых же числах марта плюс еще будет неуверенным. В дневные часы температура будет варьироваться от минус 2 градусов до плюс 3, что, по словам Поздняковой, несколько выше климатической нормы.

Ранее сообщалось, что столичные сугробы установили новый рекорд. Общая высота снежного покрова за весь февраль достигла 73 сантиметров, побив прежний рекорд более чем 30-летней давности.