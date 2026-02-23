Дептранс подготовил электронные книги к 23 февраля и 8 марта в метро

Дептранс подготовил книги к 23 февраля и 8 марта в транспорте в рамках проекта «Книги в метро». Об этом в понедельник, 23 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, в подборку, созданную Московским метрополитеном совместно с приложением «Свет» Российской государственной библиотеки, вошло примерно 20 произведений, авторы которых как российские, так и иностранные писатели. С начала года проект «Книги в метро» пассажиры использовали около девяти тысяч раз.

Получить доступ к библиотеке можно на одной из более чем 30 стоек «Живое общение», а также на колоннах станции метро «Рассказовка» и по ссылкам из публикации Дептранса.

17 февраля в московском метро запустили тематический поезд, посвященный Новому году по лунному календарю. Состав начал курсировать по Арбатско-Покровской линии в рамках фестиваля «Китайский Новый год в Москве». Состав, оформленный в красном и золотом цветах, будет ходить по ветке до 28 марта.