Собянин рассказал, как будет реконструирован Екатерининский парк

В своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как в этом сезоне реконструируют Екатерининский парк.

© sobyanin.ru

Один из старейших в столице, он известен тем, что в нем расположен социально-реабилитационный центр ветеранов имени В.Г.Михайлова, в котором проходят реабилитацию ветераны боевых действий, включая и специальную военную операцию. В основном, это молодые ребята и люди среднего возраста, которым требуются возможности для активных занятий спортом.

"С учетом этого благоустройство Екатерининского парка будет включать создание безбарьерной среды для ветеранов, которые также смогут воспользоваться спортивными тренажерами, рассчитанными на людей с ограниченными возможностями здоровья", - пишет мэр.

Общая площадь этого парка - более 16,5 га, которые можно условно разделить на две зоны - историческую и современную. И подход к благоустройству у каждой будет свой. Южная историческая зона (вокруг Большого Екатерининского пруда и Екатерининского института), как объект культурного наследия федерального значения, сохранит регулярную усадебную планировку. Здесь максимально сохранятся, а также будут восстановлены утраченные элементы планировочной композиции и создано комфортное общественное пространство. Северная зона получит инфраструктуру, отвечающую запросам современных граждан.

Парадный вход в парк будет организован со стороны Олимпийского проспекта. Его главным украшением станет "воздушная" арка с панорамным видом на Большой Екатерининский пруд. Слева от арки расположится двухэтажный павильон: на первом этаже возобновит работу лодочная станция, а на втором откроется зона солярия с шезлонгами. Справа - еще один двухэтажный павильон с рестораном и открытой террасой. Объединит эти сооружения амфитеатр со спуском к воде.

Проведут и экологическую реабилитацию самого пруда, восстановят историческую дорожку вдоль кромки воды. Вдоль берега разместятся смотровые площадки и зоны отдыха. Парадная лестница во главе водоема будет отремонтирована, ее оснастят пандусом для удобного спуска к воде. В порядок приведут и шахматный павильон‑ротонду. Он станет новой выездной площадкой для регистрации брака в рамках проекта "Новые адреса счастья".

Вместо старой популярной эстрады, которую сейчас можно использовать только в теплое время года, будет создана всесезонная с теплыми гримерками. Обновится также футбольное поле - оно получит профессиональное покрытие с подогревом и станет пригодным для круглогодичного использования. На месте утраченной танцевальной веранды организуют новую, с современным светом и звуком, а также поворачивающимися стеклянными створками, за счет которых ее можно будет использовать с апреля по октябрь.

Учитывая, что парк посещает много семей с детьми, принято решение создать в нем круглогодичный павильон семейно-досугового центра, где можно будет проводить лекции, кинопоказы и мастер‑классы. Для детей оборудуют игровые площадки: одну - в экостиле, другую - с мини‑сценой и интерактивными элементами, а третью, у планетария - в космическом стиле. В этой же части парка обустроят зоны настольных игр и пинг-понга.

Кроме того, любители активного отдыха получат стритбольную площадку, рядом с которой смонтируют тренажеры. Расположенная в парке сцена превратится в площадку для событий различного формата: концертов, сезонных ярмарок, фестивалей и других мероприятий на свежем воздухе. Она также получит теплые гримерки. Перед зданием Екатерининского института (Центрального дома Российской Армии) расположится уголок парка с наиболее хорошо сохранившейся исторической планировкой. Здесь будет организован "Живописный сад", восстановлен розарий. На входной площади перед зданием создадут зону отдыха с цветником, местом для игры в шахматы и необычной перголой с качелями.

Две ротонды, расположенные в этом же уголке, приведут в порядок, рядом с одной из них устроят зеленый лабиринт, а с другой - установят необычную перголу с качелями. Жемчужина Екатерининского парка - аллея розовых яблонь - по-прежнему останется одной из главных достопримечательностей этого уголка Москвы. А чтобы парк радовал красками весь сезон, добавят цветущие растения, хвойные и лиственные деревья, многолетники.