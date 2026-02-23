В понедельник, 23 февраля, в Москву пришла солнечная и сухая погода. Однако говорить о приближении весны рано - уже в среду столица может побить рекорд по высоте снежного покрова. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус написал в своем Telegram-канале.

"До конца суток регион останется под влиянием уходящего на северо-восток барического гребня, что оградит город от осадков, а вот температура начнет падать, и подтаявший снег станет причиной гололедицы", - предупредил синоптик.

Во вторник вдоль южных границ региона будет перемещаться балтийский циклон, который закроет небо плотными облаками, принесет снегопады и прибавит к снежному покрову еще 4-7 сантиметров. При этом до обновления четвертого в феврале и шестого с начала года суточного рекорда высоты снежного покрова вряд ли дойдет.

Однако уже к утру 24 февраля балтийский циклон принесет в Москву обильные снегопады, поэтому в этот день рекорд возможен.

"Для 25 февраля рекорд составляет 65 сантиметров. Он был установлен в 1994 году, а потом повторен в 2010 году", - напомнил Леус.

Он также рассказал, что в среду влияние циклона на погоду будет постепенно ослабевать. Столбики термометров покажут от 0 до минус 2 градусов. В четверг и пятницу прогнозируется минус 1-3 градуса, в субботу - от 0 до минус 2 градусов, а воскресенье - от 0 до 2 градусов тепла.