Москвичей предупредили об ограничениях движения в центре города

Автомобильное движение во вторник и среду, 24 и 25 февраля, могут местами перекрывать в центре Москвы. Горожанам рекомендуется пользоваться метро. Об этом в понедельник, 23 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

© Вечерняя Москва

— Если есть возможность, перенесите поездки на авто на другой день. Но если изменить планы не получается, вот несколько советов: Оставьте больше времени на дорогу. Заранее проложите маршрут в навигаторе и будьте готовы его скорректировать, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился планами по строительству дорог для обслуживания «Большого Сити». В общей сложности будет построено еще около 25 километров дорожного полотна.

Он также рассказал, что за последние 15 лет в столице построили почти треть существующей улично-дорожной сети, а количество искусственных сооружений выросло более чем на 70 процентов. Среди значимых проектов прошлого года были мост Академика Королева и продление Мосфильмовской улицы.